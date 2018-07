Gabriel Medina se tranquiliza após avançar em 'mar difícil'

Atual campeão mundial, Gabriel Medina começou com tudo na briga pelo bicampeonato ao vencer sua bateria na primeira fase do Billabong Pipe Masters e evitar a repescagem. Quem também avançou foi o australiano Mick Fanning, líder do ranking. Já Filipe Toledo e Adriano de Souza foram perderam na primeira fase. Nesta sexta-feira deve continuar a repescagem do evento, a partir das 16h (horário de Brasília), com transmissão da ESPN.

“É muito bom sair com vitória no início. É uma fase importante e o mar estava difícil, mas consegui achar duas ondas boas e passei direto. Estou feliz e espero que as ondas melhorem”, comentou Medina, que precisa secar Fanning para continuar sonhando com o título. “Eu estava um pouco ansioso, por ser estreia, mas agora que passei estou mais tranquilo. Confio no título mundial, vou fazer de tudo até o final, mas vai sair naturalmente, sem pressão”, continuou Medina.

Quem também se deu bem na primeira fase foi Italo Ferreira, que está sem sua primeira temporada na elite e já ganhou o prêmio de estreante do ano. Ele não deu chances para o australiano Adrian Buchan e o irlandês Glenn Hall e avançou. “Só estou tentando me divertir, estou sem qualquer pressão, e quero um bom resultado aqui em Pipeline justamente na minha primeira vez que surfo aqui”, explicou Italo, que vai esperar a definição da repescagem para ver quem será seu adversário na terceira fase.