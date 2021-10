Gabriel Medina tatua troféu do tricampeonato mundial e tubarão; veja foto

Gabriel Medina divulgou em sua conta no Instagram a tatuagem que fez em sua perna direita do troféu do tricampeonato mundial. O surfista também desenhou um tubarão, representando o animal que interrompeu por 15 minutos a segunda bateria contra o compatriota Filipe Toledo no WSL Finals, no mês passado.

Um tubarão foi visto nas águas em Trestles, San Clemente, nos Estados Unidos, e os dois surfistas brasileiros precisaram ficar em cima de motos aquáticas. A disputa voltou a ser realizada depois que a área foi vasculhada e Medina levou o troféu para casa.

Além do desenho da taça, Medina também possui outras tatuagens pelo corpo. No ano passado, fez uma tatuagem para a namorada Yasmin Brunet com a palavra "love" na palma da mão.

Medina foi o primeiro brasileiro campeão mundial de surfe em 2014, conseguiu o bicampeonato quatro anos depois e o tri neste ano. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, era grande esperança de medalha, mas ficou fora do pódio.

Em setembro, Medina disse que 2021 foi um ano de responsabilidade e amadurecimento. "Aprendi bastante e continuo aprendendo. No meu dia a dia o que mais tento levar é fazer o bem, tenho meu trabalho, e procurei focar nisso e surfar mais, e deixar as pessoas falarem", contou.