Gabriel Medina tem oito patrocínios e premiação milionária

Não foram só os amantes do surfe que perceberam o talento de Gabriel Medina. Várias empresas estão de olho no rapaz, que já é garoto-propaganda de oito marcas. Sua carreira é gerenciada pela IMX, agência de marketing esportivo que pertence ao Grupo EBX, do empresário Eike Batista. O patrocínio mais recente veio da Gillette, que agora está ao lado de Rip Curl, Guaraná Antártica, Mitsubishi, Vult Cosmética, Oakley, FCS/Gorilaz e Coppertone.

Quando voltou ao Brasil antes da última etapa, Medina participou de um evento de seu patrocinador e foi colocado no mesmo patamar de outras estrelas. "A confiança, precisão e performance que o Gabriel Medina demonstra nas ondas estão totalmente relacionadas às principais características de Gillette, que sempre acreditou na sinergia entre o esporte e o público masculino. E é justamente por esses atributos – e também pelo seu estilo de vida – que o escolhemos para ser o nosso mais novo embaixador, se juntando a Pelé, no Brasil, e Roger Federer, globalmente", afirma Thiago Icassati, diretor de marketing de Gillette.

Por causa de contratos de confidencialidade, as empresas não divulgam os valores envolvidos. A Rip Curl, por exemplo, está com ele desde 2009, quando chamou a atenção no Rip Curl Grom Search, um projeto internacional para revelar atletas. "Ele faz parte da equipe desde que tinha 15 anos. Na final do torneio ele teve uma performance tão incrível que nossos olhos brilharam", conta Fernando Gonzalez, coordenador de marketing da marca de surfe.

O contrato de Medina com a empresa vai até setembro de 2016. Ele é tratado como estrela da marca, perdendo em visibilidade apenas para o australiano Mick Fanning, grande ídolo de Medina e três vezes campeão mundial. "Hoje ele faz parte do time de atletas internacionais, que inclui o Fanning, e é o segundo atleta global da marca. Acho que isso vai mudar em breve, quando ele conquistar o título esperado. Ele tem toda nossa atenção internacional, participa de diversas campanhas de produtos e de geração de conteúdos. Inclusive ele possui linha de produtos e é o único surfista que tem contrato para calçados. Também tem um modelo próprio de bermuda."

Além dos patrocínios, Medina acumula US$ 1.131.600 (cerca de R$ 2,53 milhões) em premiações na carreira. Todos sabem que, em caso de título, outras marcas devem surgir. "Ele é um atleta que tem perfil jovem. Dentro da água chama a atenção por sua inovação e é contemporâneo. Tem liderança e criatividade, valores da nossa marca", conclui Gonzalez, na torcida pela conquista inédita neste ano.