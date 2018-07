Gabriel Medina vai enfrentar 'anjo da guarda' na Austrália

A terceira etapa da Liga Mundial de Surfe, em Margaret River (Austrália), já tem os confrontos da primeira fase definidos. O brasileiro Gabriel Medina vai enfrentar o havaiano Freddy Patacchia Jr. e seu compatriota Alejo Muniz, que ajudou muito o garoto de Maresias na conquista do título mundial no ano passado. Foi Alejo quem eliminou Kelly Slater e Mick Fanning do Pipe Masters, deixando o caminho aberto para Medina conquistar o troféu.

Alejo ficou fora da elite mundial nesta temporada, porque não foi bem no ano passado, mas recebeu um convite da organização para disputar o torneio, que será realizado de 15 a 26 de abril na costa sudoeste da Austrália, em uma região pouco turística. As desafiadoras ondas têm muita força e costumam ser grandes, oscilando de 10 a 15 pés. É uma bancada de pedra e areia que possibilita tubos, e a previsão inicial para a etapa é de grandes ondas por lá.

Além da dupla, outros seis brasileiros estarão na competição: Filipinho Toledo, que lidera o ranking mundial ao lado de Mick Fanning, Adriano de Souza, terceiro do mundo atualmente, Miguel Pupo, Jadson André, Wiggolly Dantas e Italo Ferreira. Resta apenas uma vaga para algum surfista que virá das triagens e ficará na bateria com Fanning e Matt Wilkinson.

Confira as baterias da primeira fase:

1º bateria - John John Florence (HAV) x Wiggolly Dantas (BRA) x Dusty Payne (HAV)

2º bateria - Jordy Smith (AFS) x Jadson André (BRA) x Brett Simpson (EUA)

3º bateria - Kelly Slater (EUA) x Kai Otton (AUS) x Ricardo Christie (NZL)

4º bateria - Adriano de Souza (BRA) x Sebastian Zietz (HAV) x C. J. Hobgood (EUA)

5º bateria - Gabriel Medina (BRA) x Freddy Patacchia Jr. (HAV) x Alejo Muniz (BRA)

6º bateria - Mick Fanning (AUS) x Matt Wilkinson (AUS) x Convidado

7º bateria - Josh Kerr (AUS) x Adrian Buchan (AUS) x Keanu Asing (HAV)

8º bateria - Filipe Toledo (BRA) x Miguel Pupo (BRA) x Glenn Hall (IRL)

9º bateria - Taj Burrow (AUS) x Bede Durbidge (AUS) x Jeremy Flores (FRA)

10º bateria - Joel Parkinson (AUS) x Kolohe Andino (EUA) x Adam Melling (AUS)

11º bateria - Michel Bourez (TAI) x Nat Young (EUA) x Italo Ferreira (BRA)

12º bateria - Owen Wright (AUS) x Julian Wilson (AUS) x Matt Banting (AUS)