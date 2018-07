Gabriel Medina volta a brilhar na primeira fase da etapa de Fiji

Na madrugada desta sexta-feira no fuso-horário brasileiro, Gabriel Medina mostrou estar se recuperando do mau início de temporada no Circuito Mundial de Surfe e avançou à terceira fase na etapa de Fiji, na Oceania. O atual campeão deixou para trás Jeremy Flores e CJ Hobgood com uma somatória de sólidos 17,13 pontos. Toledo e Mineirinho acabaram indo para a repescagem enquanto Alejo Muniz derrubou Kelly Slater.

Medina começou discreto, mas se destacou logo na primeira oportunidade: logo que uma onda boa apareceu para o brasileiro, ele fez ótimos 9,23 pontos. Os adversários ainda tentaram esquentar a briga, mas, antes do fim, o garoto de Maresias fez outra boa onda com 7,90, fechando com 17,13 contra 13,93 de Flores e 10,67 de Hobgood.

Na abertura da etapa, o também brasileiro Alejo Muniz venceu uma bateria apertadíssima que teve Kelly Slater em último lugar. Muniz terminou a bateria com a somatória de 12,20 (5,60 e 6,60). O estadunidense Kolohe Andino ficou em segundo, com 11,57 (5,67 e 5,87), deixando a última posição para Slater, que fez 11,37 (6,17 e 5,20).

O Round 1 ainda teve outros três brasileiros classificados para a terceira fase: Wigolly Dantas (que deixou para trás Josh Kerr e Jay Davies), Jadson André (que eliminou Julian Wilson e Adam Melling) e Ítalo Ferreira (desbancando Joel Parkinson e Frederick Patacchia Jr).

Porém, Filipe Toledo, Adriano de Souza (o Mineirinho) e Miguel Pupo não conseguiram a classificação e vão disputar a repescagem. Adriano disputará vaga contra o convidado Iria Nakalevu, em chamada marcada para as 7h30 com previsão de início as 8h00 do sábado em Fiji, ou seja, 17h00 da sexta-feira pelo fuso horário de Brasília. Filipe Toledo entra na seguinte com Aca Ravulo e o também paulista Miguel Pupo, na décima, com o havaiano Fredrick Patacchia.