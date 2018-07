Gabriel festeja gol em sua estreia na seleção principal

Logo em sua estreia pela seleção brasileira principal, com apenas 10 minutos em campo, o atacante Gabriel marcou o seu primeiro gol com a camisa pentacampeã mundial. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Panamá, em Denver, nos Estados Unidos, em amistoso de preparação para a Copa América Centenário, o jogador do Santos destacou a sua alegria com o feito.

"Estou muito contente pela estreia e pelo gol. Queria agradecer ao professor (técnico Dunga) pela oportunidade. Estou aqui para ajudar e aprender, como eu sempre falo. Vários jogadores daqui são meus ídolos. Realizei um sonho de jogar com Dani Alves e Kaká, jogadores que eu via pela TV", contou Gabriel, em entrevista à TV Globo ainda no gramado.

Perguntado sobre a função que prefere fazer em campo, Gabriel preferiu não opinar. Ele disse que não têm preferência por jogar pelas beiradas, como vem fazendo no Santos com o técnico Dorival Júnior, ou centralizado, como atuava em seu início de carreira no clube paulista. "Pelo lado ou centralizado, eu quero ajudar", afirmou.