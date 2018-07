Galatasaray bate Fener e até Felipe Melo marca O Galatasaray assumiu ontem a liderança do Campeonato Turco ao vencer o clássico com o Fenerbahçe por 3 a 1. Felipe Melo (foto) fez um dos gols, o terceiro, da vitória do Galatasaray, que chegou a 28 pontos, como o arquirrival, mas melhor saldo de gols. O meia Alex fez o gol de honra do Fenerbahçe.