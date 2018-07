Galeano chega e diz que Diego Souza pode sair

Galeano (foto), novo supervisor de futebol do Palmeiras, foi apresentado ontem e avisou que Diego Souza pode deixar o clube no 2.º semestre. "A gente esteve lá (na Traffic) e tem a possibilidade de ele sair, sim", disse o ex-funcionário da parceira palmeirense, garantindo, porém, que Diego fica para a disputa da Copa do Brasil. Já Armero pode ir para o Parma em agosto. O interesse do clube italiano foi divulgado pelo jornal Gazzetta di Parma.