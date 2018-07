Galid Osman e Ricardo Maurício vencem no Velopark pela Stock Car

Galid Osman e Ricardo Maurício venceram neste domingo a primeira e a segunda prova, respectivamente, da etapa do Velopark da Stock Car, a oitava das 12 previstas para a temporada 2014, que foi realizada no circuito de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Já Átila Abreu, que foi ao pódio na segunda corrida, continua na liderança do campeonato.

A vitória deste domingo foi a primeira de Galid na Stock Car. Pole position, Julio Campos manteve a liderança até ter um problema no seu carro e abandonar a prova. A partir daí, a disputa foi intensa pelas primeiras colocações, que foi assumida por Galid após os pit stops, depois de Daniel Serra, então o primeiro colocado, Valdeno Brito e Rubens Barrichello irem aos boxes.

Galid, então, foi bastante pressionado por Valdeno, até o paraibano ter um problema no seu carro e acabar sendo atingido por Marcos Gomes. O safety car entrou na pista e, na sua saída, Galid foi muito pressionado por Cacá Bueno, mas conseguiu manter a liderança para assegurar a sua vitória.

Cacá, então, ficou na segunda colocação e Daniel Serra foi o terceiro. Barrichello garantiu o quarto lugar com uma ultrapassagem sobre Ricardo Zonta na volta final. Max Wilson foi o sexto, Alam Khodair terminou em sétimo, seguido por Átila Abreu, Thiago Camilo e Ricardo Maurício, o pole position da segunda bateria, disputada com o grid invertido e o décimo colocado na primeira posição.

Assim como aconteceu na etapa de Curitiba, realizada há duas semanas, Ricardo Maurício se aproveitou dessa situação para vencer, obtendo o seu segundo triunfo na Stock Car em 2014. Ele se manteve na liderança desde o início e garantiu a vitória ao se defender bem dos ataques de Átila, que terminou a prova em segundo lugar.

Allam Khodair, na terceira posição, completou o pódio da segunda prova do domingo no Velopark. Max Wilson foi o quarto colocado, Zonta terminou em quinto e Barrichello foi o sexto. Daniel Serra, em sétimo lugar, Cacá, em oitavo, Felipe Lapenna, em nono, e Antonio Pizzonia, em décimo, completaram as dez primeiras posições da prova.

Com esses resultados, Átila segue na liderança do campeonato, com 145,5 pontos, seguido por Barrichello, com 139, e Cacá, com 127. A próxima etapa da temporada 2014 da Stock Car também será disputada no Rio Grande do Sul. No dia 28 de setembro, Santa Cruz do Sul vai receber a nona etapa do campeonato.