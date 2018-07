Gallopin tira Vincenzo Nibali da liderança da Volta da França

Depois de passar uma semana na liderança da Volta da França, o ciclista italiano Vincenzo Nibali perdeu neste domingo a tradicional camisa amarela, destinada ao primeiro colocado da prova. Ele foi ultrapassado pelo francês Tony Gallopin, que levou a melhor na disputa da nona etapa, que teve 170 quilômetros de percurso entre as cidades de Gérardmer e Mulhouse.

Nibali liderava a Volta da França desde que venceu a segunda etapa, no domingo passado. Mas completou o percurso do dia apenas em 25º lugar, com o tempo de 4h17min20, e perdeu a primeira colocação na classificação geral para Gallopin, que fez 4h12min19 e terminou em 16º lugar - o mais rápido entre Gérardmer e Mulhouse foi o alemão Tony Martin, com 4h09min34.

Agora, passadas nove das 21 etapas desta edição da Volta da França, Gallopin passou a usar a camisa amarela, com 1 minuto e 34 segundos de vantagem sobre Nibali, que caiu para o segundo lugar na classificação geral. Nesta segunda-feira, o percurso será de 161,5 quilômetros de trecho montanhoso, entre as cidades de Mulhouse e La Planche des Belles Filles.