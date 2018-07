Galo enfrenta o Fla de olho no Fluminense O Atlético-MG entra em campo hoje contra o Flamengo com sede de vitória para manter a esperança de conquistar o título brasileiro. Além da necessidade de vencer a partida da 33.ª rodada, marcada para as 21h50 no Estádio Independência, em Belo Horizonte, a fim de impedir que o líder Fluminense se distancie na tabela, o Galo ainda busca revanche do jogo da 14.ª rodada que terminou com triunfo da equipe carioca.