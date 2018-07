Gamova evoca memória da mãe na festa do título

O treinador preferiu não dar à oposto Gamova o crédito pela vitória. "Ela não foi apenas uma líder para o time. Foi capaz de aproveitar as chances que teve durante a partida", disse. "Porém, ninguém do time jogou mal hoje. O grupo todo deve receber o crédito pelo resultado."

Gamova não quis comparar seus dois títulos mundiais, disse que ficou feliz em ambos, mas fez questão de lembrar alguém especial. "Espero que minha mãe me escute lá do céu porque sei que ela está me vendo."