Nesse dia, dependendo do sorteio da Copa do Brasil, o São Paulo e o Palmeiras podem estar viajando. Se todos os favoritos avançarem, o Tricolor tem chance de jogar em Goiânia, com o Atlético-GO, o Palmeiras pode estar em Fortaleza, contra o Ceará.

Corinthians e Santos jogam pela Libertadores, em casa, na quarta-feira anterior às quartas de final e folgam no meio da semana, antes da semifinal do Paulistão, dia 29 de abril.

O excesso de partidas do primeiro semestre sempre obriga a poupar o elenco e produziu, nos últimos anos, a teoria de que é impossível ganhar tudo. Os últimos três estaduais desmentem essa tese. O Corinthians foi campeão paulista e da Copa do Brasil, em 2009, e o Santos venceu os dois torneios de que participou no primeiro semestre, tanto em 2010, quanto em 2011.

Pois esse é um bom desafio para o bicampeão estadual, em 2012.

O Santos tenta o tri, inédito no Paulistão desde 1969!

Ter estreado com seus reservas, ontem, contra o XV de Piracicaba, parece um indício de abandono do Estadual. Não é. "Começar com reservas é uma maneira de oferecer boa pré-temporada aos titulares, o que não aconteceu ano passado, por causa da seleção sub-20'', diz o presidente Luis Álvaro. "Em alguns momentos vamos preservar os jogadores mais desgastados, mas o objetivo é ganhar os dois torneios'', diz Muricy.

No dia do tri, em 1969, Luis Álvaro era um torcedor alucinado, aos 26 anos. "Lembro de defender Toninho Guerreiro na ponta-direita, porque era uma maneira de ter mais um atacante escalado'', ele conta. Com Toninho, Pelé e Edu, o Santos foi tricampeão e teve o ataque mais positivo do Paulistão pelo 13.º ano seguido - este ano, pode ter pela terceira vez consecutiva.

Se você perguntar a qualquer torcedor o que ele prefere, entre Libertadores e Paulistão, a resposta mais frequente - e mais certa - será o torneio continental. Mas, nos últimos três anos, não foi preciso escolher.

Nos anos 60, Pelé também não precisava. Em 21 de junho de 1969, estava em campo no empate por 0 x 0 entre Santos e São Paulo, que garantiu o tri paulista. Em 21 de junho de 1970, foi tricampeão do mundo pela seleção, nos 4 x 1 sobre a Itália. Incrível: Pelé foi tri dois anos seguidos na mesma data.

A missão do Santos em 2012 também seria surpreendente: "Quero ser tricampeão duas vezes no mesmo ano'', diz Luis Álvaro.

Convenhamos que os últimos anos mostram que, para isso, o mais difícil é ganhar o Mundial, em dezembro.

Que absurdo! Apesar de burro, o calendário brasileiro vinha poupando os clubes de fazerem três jogos no intervalo de seis dias, fato mais comum nos anos 80 e 90. Em fevereiro, o Flamengo joga dia 1.º contra o Real Potosí, dia 3 contra o Olaria, dia 5 com o Botafogo. Nada pode ser tão ruim que não possa piorar.