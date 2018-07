Ganso admite jogar no Corinthians

A novela Ganso esquentou nesta quinta-feira. Pela primeira vez o camisa 10 santista admitiu jogar pelo Corinthians, embora tenha ressaltado que a mudança para um rival é complexa. "Seria complicado deixar o Santos para jogar lá (no Parque São Jorge). Mas um dia pode acontecer", disse Paulo Henrique Ganso, com o cuidado de fazer uma ressalva. "Ninguém pode prever o futuro."

A declaração de Ganso coincide com a informação publicada ontem pelo jornal italiano Corriere dello Sport, segundo o qual o jogador teria aceitado a proposta do Milan durante o encontro de seus representantes, Delcir Sonda (dono da DIS) e Thiago Ferro (executivo do grupo de investimento), com a direção do clube italiano. O craque ficaria no Corinthians até o término deste ano e se apresentaria em Milão no início de 2012.

Ao mesmo tempo em que abriu a possibilidade de disputar o Campeonato Brasileiro com a camisa corintiana, Ganso não confirmou ter aceitado a proposta (ainda não detalhada) do Milan. "Ainda não tem nada acertado com o pessoal do Milan. Quero jogar na Itália, mas ainda não tem uma data certa para eu deixar o Santos. A notícia é falsa. Sou jogador do Santos e ainda quero ganhar títulos. É isso que importa", disse o atleta à TV Globo.

Irredutível. Ganso recusou o plano de carreira oferecido pelo Santos, que previa aumento salarial de 250% - de R$ 130 mil para R$ 450 mil mensais. O motivo? O jogador não gostou do fato de o clube não aceitar a redução do valor da multa rescisória de 50 milhões para 25 milhões, o que facilitaria sua saída. Além disso, Ganso se sentiu esquecido pela diretoria durante os sete meses em que esteve afastado para se recuperar de cirurgia no joelho.

A estratégia do Milan para contratá-lo por um valor inferior aos 50 milhões passa pelo Corinthians. No encontro entre Ganso, Andrés Sanchez e Ronaldo, promovido no dia 8, na agência 9ine, teria ficado acertado que um grupo de investidores pagaria ao Santos o equivalente aos 45% dos direitos econômicos do jogador aos quais o clube tem direito.

