Ganso ainda não suporta 90 minutos

Quem não conhece de perto pode achar que Paulo Henrique Ganso é um pouco mascarado pelas declarações. Mas basta olhar para o jogador para ver que ele é o oposto: cabelo comum, sem brincos extravagantes ou colares de ouro e jeito de pessoa simples. Só que, na hora de falar, demonstra uma grande confiança em seu futebol. "Vim para isso: jogar muita bola. É uma nova fase na minha vida e espero conquistar muitos títulos e fazer história no clube."

Ele está há dois meses e meio sem disputar uma partida oficial e conta as horas para voltar a campo. Domingo, contra o Náutico, é mais provável que fique no banco de reservas e entre no decorrer da partida, pois sabe que não tem como suportar os 90 minutos. "Minha condição física está excelente e espero, se entrar, atuar o maior tempo possível", diz. Mas o preparador físico Sergio Rocha, que esteve com ele todos os dias mesmo com o grupo de folga, garante que o fôlego ainda vai fazer falta. "Acho difícil ele aguentar os 90 minutos", afirma.

O preparador do São Paulo conta que Ganso foi um exemplo de profissional neste período em que ficou longe dos gramados e que se mostrou muito dedicado. "Ele está muito bem e evoluindo de uma maneira progressiva. Teremos um jogo-treino no qual ele será avaliado e na sexta poderemos avaliar melhor sua condição de jogo", diz Rocha.

Aos 23 anos, Ganso reconhece que já sente um friozinho na barriga e acha que entrará no time em um momento excelente, quando o São Paulo luta por uma vaga na Libertadores e está classificado para a semifinal da Sul-Americana. "Estou ansioso, mas não me sinto pressionado. Estou me sentindo superbem e tranquilo", explica, mas sempre fugindo da pergunta sobre no lugar de quem entrará. "Estou voltando de lesão e o Ney já tem o time montado. Eu entrar vai depender de como estará a partida."

Como Ganso atua na meia, se o treinador não quiser mexer na estrutura da equipe quem deve perder o lugar é Jadson, que às vezes sofre com as críticas da torcida, mas que tem moral com Ney Franco. Para Ganso, os dois podem atuar juntos. "Ele já mostrou que é um baita jogador e se não me engano é o líder de assistências no Brasileirão."