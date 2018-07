Ganso comemora e fala em reencontrar bom futebol no Santos

SÃO PAULO - A atuação de Ganso não foi boa no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, longe disso, mas o gol nos acréscimos deu um ânimo a mais para o jogador recuperar o ritmo e o bom futebol para ajudar o Santos no Mundial de Clubes da Fifa, que é o que mais interessa neste momento. "Foi um belo gol e eu fui abençoado", disse o jogador, que saiu de campo como herói.

Ele atuou pela segunda vez depois de voltar de uma grave contusão. "Eu nunca quis me machucar, mas isso é coisa do passado. O importante é que fiz um belo gol e só eu sei como foi a recuperação. Por isso mesmo, dedico o gol a todos os que me apoiaram e ajudaram neste momento", afirmou.

Ganso quer reencontrar logo o bom futebol que o levou a ser titular da seleção brasileira e considerado uma das maiores promessas do País nos últimos anos. E mesmo sabendo que não conseguiu fazer o Santos vencer no Pacaembu, o jogador enalteceu o "grande teste" para a equipe. "O Atlético-GO é uma equipe de altíssima qualidade, foi um teste muito bom."

Durante sua entrevista após o jogo, o meia recebeu abraço do amigo Neymar, que espera que ele reedite a velha parceria no Japão. "O Ganso está de parabéns, ele merece", elogiou o jogador, que foi caçado em campo, mas preferiu não acusar o adversário. "Estou bem cansado, todo dolorido. O time está de parabéns."

O atacante, grande esperança do Santos no Mundial de Clubes, garante que o time não está preocupado com a definição do primeiro adversário que terá no Japão - Monterrey, do México, o campeão japonês ou o representante da Nova Zelândia. "O Santos vai se preparar para enfrentar qualquer time que vier", avisou.

PREOCUPAÇÃO

O volante Adriano deixou o campo nesta quinta-feira, ainda no primeiro tempo, ao sofrer lesão no tornozelo e preocupa a comissão técnica. Quando ele esteve fora, o time sofreu muito. Nesta sexta o jogador será reavaliado.