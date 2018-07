Ganso diz que queria Dorival Jr. de volta

Estar em campo e fazer um gol. Esse seria o pedido de aniversário de Paulo Henrique Ganso, que hoje completa 21 anos. Mas a comemoração vai ser apenas à noite, em família, depois de mais um dia da cansativa rotina de recuperação da cirurgia no joelho esquerdo, que vai até fevereiro de 2011. São dois períodos diários de três horas de fisioterapia.

Quarenta e sete dias depois da grave lesão no joelho esquerdo - rompimento do ligamento cruzado anterior, com comprometimento do menisco, do joelho esquerdo -, Ganso deu a primeira entrevista coletiva, ontem, no Centro de Treinamento Rei Pelé. Ele chegou caminhando normalmente, calmo como de costume, e, na saída, atendeu pacientemente alguns fãs antes de voltar à fisio abraçado com Neymar.

Enquanto os dirigentes santistas balançam entre Abel Braga (Al Jazira, dos Emirados Árabes), Paulo Autuori (Al Rayyan, do Catar), Ricardo Gomes e Adilson Batista, os dois últimos desempregados, Paulo Henrique Ganso não escondeu qual seria o seu escolhido. "Preferia que Dorival Júnior voltasse, mas, como não é possível, os que estão sendo falados já mostraram qualidade e espero que, o que vier, possa ajudar o Santos", surpreendeu o meia. "Estou acompanhando o time de longe e de perto, ao mesmo tempo. O Santos cresceu depois das vitórias contra Fluminense e Atlético-PR. Agora, precisamos ganhar do Internacional (amanhã à noite, na Vila) e do São Paulo (domingo à noite, no Morumbi) para aumentar as chances de conquistar o título. A saída de Dorival me deixou um pouco triste", admitiu.

A contusão já causou prejuízos ao jogador. Enquanto o companheiro Neymar teve o salário mensal reajustado para mais de R$ 500 mil, Ganso continua ganhando os mesmos R$ 150 mil (teto do clube), porque ainda não houve acordo para que o projeto de valorizar sua imagem como herdeiro da camisa 10 passe a valer.

De volta. O zagueiro Edu Dracena participou do treino de ontem e deve voltar ao time contra o Inter, amanhã, às 22 horas, na Vila Belmiro. Danilo, que pediu substituição no sábado, também treinou. Já o goleiro reserva Felipe teve constatado rompimento do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho direito. Fará cirurgia e vai ficar 6 meses em tratamento.