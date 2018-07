Ganso entra na fase final de recuperação da lesão no joelho O meia Paulo Henrique Ganso está mais perto de ficar à disposição de Ney Franco. O departamento médico do clube divulgou que a lesão no músculo reto femural da coxa esquerda está cicatrizado e, dessa forma, o camisa 8 entra em fase final de recuperação. No entanto, ninguém fala sobre um prazo exato para que o jogador possa estar em campo para evitar ansiedade.