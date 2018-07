Ganso reencontra seu futebol no Japão

Ganso optou pelo silêncio no dia em que reencontrou seu futebol. Ele passou pela área de entrevistas, no estádio de Toyota, sem falar com ninguém, limitando-se a se desculpar e a prometer que conversará com os jornalistas depois da final, no domingo. Ficou no ar se ele também vai passar direto pela imprensa depois dos treinos de amanhã e sábado em Yokohama.

Depois de uma atuação como a de ontem, o craque não teria motivo para se esquivar de dar declarações. Jogou muita bola, encantou jornalistas europeus que estavam no estádio (o enviado do italiano La Gazzeta dello Sport, Paolo Condò, o classificou de "um grande"; Cristina Cubero, do diário Sport, de Barcelona, ficou impressionada com sua elegância e disse que ele tem tudo para fazer sucesso na Europa) e voltou a ser importante para o time.

O problema é que sua decisão de vender os 10% de seus direitos econômicos para a DIS ainda repercute entre a diretoria do Santos, e isso talvez o tenha levado a evitar as entrevistas para não correr o risco de ouvir alguma pergunta sobre o assunto.

O presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro chegou de Tóquio no início da tarde de ontem e logo de cara foi dizendo estar acostumado a "informações sem sentido como essa em dias de jogos importantes".

Quando perguntado sobre o fato de Ganso ter confirmado a informação antecipada pelo Estado na edição de sábado, ele mudou o discurso. Mas continuou ensaboado. "Não estou preocupado com isso agora. Converso semanalmente com o Paulo Henrique e vamos sentar para conversar em janeiro de novo", disse o dirigente.

Luis Alvaro não quis ir a fundo no assunto porque as declarações de Ganso no fim de semana desmentiram o que ele vinha dizendo recentemente sobre o meia estar desiludido com a DIS.

Ficou claro mais uma vez que o jogador está fechado com a empresa que passou a ter 55% de seus direitos - os outros 45% são do Santos.

Insatisfação. O que mais irritou a diretoria foi Ganso ter dito que o clube foi informado de sua intenção de vender seus 10% e não se interessou em exercer a opção de preferência que lhe era garantida por contrato.

Por meio da assessoria de imprensa e de dirigentes que estavam em Nagoya antes da chegada do presidente, o clube afirmou que nunca teve conhecimento de que o jogador queria vender a parte que lhe cabia.

Em seu último contato com a imprensa antes da partida, o meia declarou que só voltaria a falar do assunto depois do Mundial. Domingo, ganhando ou perdendo, ele ouvirá perguntas sobre a venda de seus direitos econômicos. A dúvida é se colocará panos quentes ou se não esconderá o que pensa e sente.