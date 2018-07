Ganso salva Santos no último minuto

A torcida que foi ao Pacaembu esperava uma exibição de gala do Santos, já que o time entrava em campo com praticamente todos os titulares que vão disputar o Mundial de Clubes da Fifa. A expectativa era de mais um show de Neymar no Brasileiro, apesar de o time apenas cumprir tabela na competição. Só que os torcedores viram um Atlético-GO determinado e acabaram tendo de se contentar com um empate por 1 a 1, com um gol de Ganso aos 50 minutos da etapa final.

Neymar bem que tentou fazer suas jogadas de efeito e, em alguns momentos, levantou a torcida. O adversário, porém, tinha uma estratégia de jogo bem clara e não queria deixar nada atrapalhar sua ambição: marcar com firmeza, atuar nos contra-ataques e gastar o máximo de tempo possível quando estivesse com a bola. E foi assim que o Atlético-GO se portou desde o primeiro minuto, seja parando o ataque santista com faltas ou vendo o goleiro Márcio demorar para repor a bola.

Sem muita alternativa e com a nítida dificuldade do meia Paulo Henrique Ganso em recuperar suas boas atuações, a bola parada passou a ser uma jogada forte do Santos. E foi assim que Neymar tentou o gol duas vezes, mas em ambas mandou para fora. O atacante também arriscou de longe, aos 15, exigindo boa defesa.

Ganso também parecia não se encontrar. Tentou uma jogada de calcanhar, mas perdeu a bola. Em outro momento, foi desarmado e colocou a mão na cintura, reclamando da arbitragem. E, antes do final do primeiro tempo, ele levou drible de Joilson e parou o adversário com falta.

Era tudo que o Atlético-GO queria para tentar uma sorte maior na partida. Aos 37, Bida cobrou falta da direita, o ex-santista Leonardo apareceu por trás da zaga e marcou de cabeça, abrindo o placar. "Agora estou defendendo as cores do Atlético-GO e tenho que dar o meu melhor", disse.

Se o empate já era o que o clube de Goiás queria, a vitória parcial deixava a situação ainda melhor.

O Santos sentiu o golpe, mas por pouco não empatou, com Ganso cobrando falta - a bola bateu no travessão. Para piorar, Adriano se machucou e acabou substituído antes do intervalo. Deu lugar a Alan Kardec, numa alteração que lançou o time de Muricy mais ao ataque.

Aliado a isso, o Atlético-GO voltou mais recuado, aceitando a pressão do adversário, que quase empatou, com Edu Dracena e depois com Borges, que recebeu a bola sozinho diante de Márcio, mas chutou em cima do goleiro.

A situação ficou mais incômoda para os visitantes quando Agenor fez falta em Neymar e, como já tinha amarelo, foi expulso. Com um a menos, a pressão aumentou. Mesmo assim, o Santos tinha dificuldade de furar o bloqueio e ainda sofria com o rodízio de faltas do adversário em cima de Neymar - o time goiano recebeu sete cartões amarelos.

Nos acréscimos, Ganso acertou um belo chute e aliviou um pouco a decepção da torcida.