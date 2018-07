Ganso se diz dividido entre rivais Milan e Inter

Ganso confirmou que conversa frequentemente por telefone com os "milaneses" Thiago Silva e Robinho, além de Leonardo, técnico da Inter.

O contrato de Ganso com o Santos termina no dia 28 de fevereiro de 2015 e a multa rescisória (via judicial) está estipulada em 50 milhões (R$ 113,8 milhões). Ganso detém 10% dos direitos e os 90% restantes pertencem em partes iguais ao clube e ao grupo de investimento DIS.

Há informações que o presidente do grupo Sonda e da DIS, Delcir Sonda, e o executivo Thiago Ferro viajam para a Itália hoje e na volta vão apresentar proposta de 25 milhões (mais de R$ 55 milhões) ao Santos, com Ganso abrindo mão de sua parte.