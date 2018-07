Ganso tem chance de voltar a brilhar Foi justamente contra o Corinthians que Paulo Henrique Ganso exibiu pela primeira vez no São Paulo suas credenciais de meia de visão de jogo privilegiada e toque de bola refinado. No encerramento do Brasileiro do ano passado ele foi o comandante da equipe recheada de reservas que surpreendeu o rival - que vinha com o time titular - no Pacaembu e venceu por 3 a 1, com duas assistências do meia.