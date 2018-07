Garotada corintiana vai usar toque de bola contra Atlético-PR

Essa foi a fórmula que o técnico Narciso encontrou para desmontar seus adversários, que quase sempre jogam na retranca à espera de um vacilo para sair no contra-ataque.

"Insisto com os meus jogadores que eles precisam ter paciência. Não adianta querer fazer o gol na marra. Tem de fazer a bola rodar de um lado para o outro, que uma hora alguém vai ficar no mano a mano com um adversário ou na cara do gol", diz.

Vice-campeão da Copinha em 2010 com o Santos, o ex-jogador, no entanto, faz questão de ressaltar que paciência não significa morosidade. "Não gosto de time lento. A equipe tem de buscar as jogadas com naturalidade, mas de uma maneira dinâmica. É isso que sempre peço para os garotos", afirma.

O esquema da equipe tem três pilares: o lateral-esquerdo Denner, o meia Matheuzinho e o atacante Douglas. Os trio treinou com o time profissional em 2011 e deve subir de vez após a Copinha. "Fui contratado para resgatar a tradição do Corinthians de revelar bons jogadores. É um trabalho de médio e longo prazo, mas felizmente os resultados começaram a aparecer já dentro da competição", diz Narciso.

A outra semifinal, amanhã às 10 horas, em São Carlos, será entre Fluminense e Coritiba. Ontem, os cariocas venceram o Desportivo Brasil por 4 a 2. Os paranaenses fizeram 2 a 0 no Vitória.