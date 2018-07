Garotada da Copinha vai ter chance com Leão

SÃO PAULO. DIRETORIA ADMITE QUE PRIORIZA BUSCA POR CAMISA 10

A eliminação na primeira fase da Copinha deixou a torcida do São Paulo desconfiada em relação ao trabalho de base alardeado pela diretoria. Os dirigentes do Tricolor, porém, garantem que o fracasso não vai abalar o planejamento e prometem aproveitar, em breve, até quatro garotos.

A alta cúpula do futebol do clube compareceu ao treino de ontem em Cotia e acompanhou de perto o treinamento de finalizações comandado por Leão. "O objetivo da nossa base é a formação e o desenvolvimento de atletas. Não entramos na competição com o objetivo de ganhar. Se fosse este o caso, teríamos usado alguns atletas do elenco principal", garantiu o vice-presidente de futebol João Paulo de Jesus Lopes. "Queríamos observar os mais jovens e consideramos proveitosa esta safra. Pretendemos usar três ou quatro jogadores em breve. O Ademilson, por exemplo, já está integrado."

Além do atacante, o volante Allan, o meia Mirrai e o lateral-direito Lucas Farias estão na mira.

Ontem, o volante Fabrício seguiu fora por conta de tendinite no tornozelo. Já a negociação com Jadson não teve novidade. "É apenas uma das opções, não temos pressa", garantiu João Paulo. A diretoria cogita marcar amistoso de preparação antes da estreia no Paulista, dia 22, contra o Botafogo.