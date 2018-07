Garotos têm última chance no Santos

O Santos B quer se despedir do Campeonato Paulista com a segunda vitória seguida, diante do Paulista, hoje às 19h30, em Jundiaí. Na próxima quinta-feira todos os titulares vão estrear contra o Oeste. Satisfeito com o comportamento do time na vitória de virada por 2 a 1 contra o Ituano, Muricy Ramalho, na quinta, deve manter Dimba e Tiago Alves no lugar de Rentería e Tiago Luis. Os dois garotos entraram no segundo tempo e mudaram o jogo que parecia perdido.

"Tiago Alves entrou muito bem e deu profundidade ao time", analisou Muricy. Porém, fez uma ressalva. "Mas ele tem um defeito de 'fábrica' porque chega ao fundo do campo com facilidade, mas não consegue mandar a bola para a área."

Tiago Alves não é exceção. O treinador fez a observação sobre Felipe Anderson, depois de um jogo do Brasileiro do ano passado, e sempre procura exigir mais do meia, que está sendo preparado para ser titular quando um dos meias famosos for embora.

Em 2011, Muricy sofreu com as seguidas contusões de Léo, Arouca, Elano e Ganso. Por isso, avisou que nesta temporada o seu time terá mais de 16 titulares, com o revezamento de jogadores de acordo com a importância da partida. "Estou fazendo observações para ter uma ideia de quem poderá fazer parte do elenco. Vamos precisar aumentar o número de jogadores porque teremos 78, 79 partidas no ano", avisou.

Como Muricy deixa claro que a prioridade é a conquista do segundo título consecutivo da Libertadores, muitos dos jogadores que estarão em campo hoje poderão ter novas oportunidades quando o clube estiver disputando, simultaneamente, a competição continental.

No time do Paulista, a recomendação é a cautela, sem esquecer, porém, o principal objetivo: manter os 100% de aproveitamento. O técnico Sérgio Baresi não deve ter desfalque e a expectativa é que a torcida compareça em bom número ao Jayme Cintra.