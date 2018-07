Gary Hunt ganha 4ª etapa do Mundial de Salto de Penhasco

O inglês Gary Hunt venceu mais uma etapa do Campeonato Mundial de Salto em Penhasco, que aconteceu neste sábado no Opera House, em Copenhagen, na Dinamarca. Foi a quarta vitória consecutiva do atleta nesta temporada. Ele segue invicto na busca pelo pentacampeonato. Os competidores realizam saltos de 27 metros de altura.

Hunt bateu seu compatriota Blake Aldridge e o colombiano Orlando Duque, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. O russo Artem Silchenko, que havia realizado um salto perfeito na última edição em Copenhagen, decepcionou e terminou apenas na décima segunda posição. O brasileiro Jucelino Júnior também não conseguiu um melhor desempenho na prova e terminou como 14º colocado.

"Foi especial vencer esta etapa, porque cheguei aqui pouco confiante. Tem sido incrível esta invencibilidade em 2015 e a sequencia de vitórias tem me motivado a treinar mais. Agora é mirar a próxima etapa, em Açores. Ano passado eu não passei nem para final lá, então estou com ainda mais gana para conseguir a vitória", declarou Hunt.

Uma das lendas do esporte, o colombiano Duque parabenizou o inglês por mais uma vitória. "Estou tentando colocar pressão sobre o Gary, mas está impossível porque ele está saltando muito bem. Estamos vendo alguém levar o esporte para um outro patamar. Se você perguntasse para qualquer outro atleta se o que ele está fazendo é possível, eles diriam que não, mas ele está provando que é", analisou. A próxima etapa da competição do Red Bull Cliff Diving acontece na Ilha dos Açores, em Portugal, no dia 18 de julho.