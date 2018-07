Gasolina na veia

A intensa programação começou na noite de quinta-feira com o primeiro treino da F-1 às 23 horas. Depois, acompanhei pela internet, à 1 hora da madrugada, o primeiro treino da GP2, e pelo SporTV, o segundo da F-1, às 3 horas. Na sequência de ontem, à meia noite, corrida de GP2, mais um treino de F-1 às 2h e às 5h a classificação para o grid da Malásia. Rápido descanso e mais automobilismo - treinos e classificação da Stock Car em Interlagos. Nesta próxima madrugada não será diferente. Segunda bateria da GP2 às 2h15, GP da Malásia às 5h e Stock Car estreando o novo horário das corridas ao vivo na Globo, às 9h30 da manhã. Pra completar, às 14h do domingo, Rubinho Barrichello na Indy.

A F-1 começou o ano muito competitiva. Na pista a McLaren dá a largada com o melhor carro, mas a Red Bull em pouco tempo estará de volta à briga, e o salto da Mercedes e da Lotus é notável. Fora da pista, foram a Lotus e a Red Bull que partiram para uma briga com a Mercedes, questionando a legalidade do duto criado por Ross Brawn. Mas perderam. A FIA considerou legal o duto que leva o ar sob a carenagem e o direciona para o aerofólio traseiro, por não ter partes móveis, não interagir com a suspensão e ser absolutamente passivo. Isso quer dizer que o sistema não é acionado pelo movimento de mão, braço ou perna do piloto, como acontecia em 2010 e foi proibido por razões de segurança. Agora ou Red Bull e Lotus partem para um protesto formal, gerando uma vistoria técnica rigorosa, ou tomam o caminho normal, que é copiar o que a Mercedes tem. É o que sempre acontece com as ideias geniais.

A Mercedes tem um carro veloz, que parece ter dado novo ânimo principalmente a Schumacher, mas acabou constatando que este carro consome pneu mais do que os outros. Portanto, Ross Brawn venceu o primeiro desafio, mas tem outro sério pela frente.

A Red Bull tem um gênio chamado Sebastian Vettel. A ultrapassagem por fora em cima de Rosberg, pra mim, foi um dos pontos altos da corrida de estreia. E no pódio ele teve aquela atitude de puxar o engenheiro da McLaren para o lado de Button e Hamilton para que os fotógrafos tivessem a imagem dos três homens da equipe que mais brilhou.

Gostei da volta do Raikkonen, que só largou em 18.º, por erro do engenheiro, e ainda chegou em 7.º. Ele e Romain Grosjean vão dar trabalho com este carro. E o duelo Hamilton x Button promete ser o melhor do ano. Hamilton, com seu talento para andar rápido. Button, com seu talento para administrar uma corrida. Triste é ver na Malásia a imprensa italiana fritando Felipe Massa depois de apenas uma corrida. Mas a culpa é da Ferrari, que agora tenta apagar incêndio. Não foi o próprio presidente Montezemolo quem começou a cobrar de Massa desde janeiro?