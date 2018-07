Gatito Fernández brilha com grandes defesas e Figueirense supera Flamengo Em partida de gala do goleiro Gatito Fernández, o Figueirense venceu por 1 a 0 o Flamengo, neste domingo, em Florianópolis, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Rafael Moura, ainda no primeiro tempo. Com a vitória, os catarinenses somam nove pontos na zona intermediária da tabela. Já o Flamengo permanece com dez pontos e segue fora do G4, a três do Corinthians, agora quarto colocado após ter sido derrotado por 1 a 0 pelo Palmeiras no clássico deste domingo.