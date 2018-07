Gaúchos já vendem os camarotes do estádio Na batalha das arenas, o Grêmio está bem na frente do Palmeiras e promete entregar seu estádio quase um ano antes do rival, daqui cinco meses. O próximo estágio do clube gaúcho será a venda de camarotes. Na quinta-feira da próxima semana, em um evento fechado, serão colocados à disposição 119 camarotes, de um total de 135 que vão ter no estádio, com capacidade para até 2.700 pessoas sentadas. Os valores irão de R$ 134,4 mil até R$ 373 mil por ano.