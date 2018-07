Gaúchos são modelo; mineiros, regionais Internacional e Atlético-MG também aparecem com destaque no estudo da Pluri Consultoria. O clube gaúcho conta com o maior número de torcedores que consumiram algum tipo de produto com a marca do Colorado nos últimos 12 meses. O Galo, por sua vez, mostra-se como o clube mais regional entre os principais do País, com 97% de seus torcedores residentes no Estado de Minas Gerais.