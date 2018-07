Gaviões tenta ensinar os corintianos do Japão antes da estreia no Mundial

NAGOYA - Dos 20 mil corintianos que são esperados amanhã no estádio do Toyota para acompanhar a estreia do time no Mundial, metade vive no Japão. Nesse grupo, estão torcedores fanáticos, que quando moravam no Brasil costumavam ir aos jogos da equipe, e também aquelas pessoas que nunca frequentaram estádios, mas quiseram aproveitar a oportunidade histórica de ver o Corinthians no Japão. E é esse chamado "torcedor de ocasião" que a Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, pretende "doutrinar" para os dois jogos que o time fará no Mundial.

Cantoria. A ordem é que todos cantem e pulem ao som da bateria da organizada durante os 90 minutos da partida e não fiquem apenas como meros espectadores. "Tem um pessoal que vai nos jogos que não tem a mesma pegada que a gente, então já foi explicado como funciona o nosso esquema", disse Celso de Brito Júnior, 27 anos. Ele mora há cinco anos na cidade de Tsu, na província de Mie-ken, e é um dos líderes da subsede Japão da Gaviões da Fiel.

Mas qual é esse esquema? "Quem é corintiano sabe", explica Celsinho, como é conhecido. No sábado, no treino aberto à torcida que a equipe fez no CT de Kariya e no qual compareceram cerca de 700 pessoas, integrantes da Gaviões tentavam a todo custo fazer com que todo mundo cantasse os gritos de guerra da organizada. "Aqui é Corinthians, vamô gritar", pediam.

Amanhã, a maior torcida organizada do Corinthians ficará instalada atrás do gol do setor sul do estádio de Toyota. Isso por que no local são permitidos instrumentos musicais, bandeiras e faixas. A Fifa e a federação japonesa, no entanto, proíbem laser, sinalizadores, apitos e buzina, entre outros itens.