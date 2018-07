Gaviões vai tentar mandado para entrar em estádio O advogado da Gaviões da Fiel, Davi Gebara, afirmou que a torcida organizada vai entrar com mandado de segurança para permitir o ingresso de seus torcedores no Pacaembu hoje, na partida do Corinthians contra o XV de Piracicaba. Segundo Gebara disse ao site Uol.com.br, a providência só não foi tomada ainda porque a torcida não recebeu a notificação da Federação Paulista de Futebol dando conta do veto ao ingresso da Gaviões e da Mancha Alviverde nos estádios.