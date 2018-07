Gaviria supera Sagan no final e vence a quarta etapa da Volta da França

O colombiano Fernando Gaviria venceu nesta terça-feira a quarta etapa da Volta da França, que aconteceu entre as cidades de La Baule e Sarzeaou em um percurso de 195 quilômetros. Foi a segunda vitória dele na atual edição da disputa.

Gaviria já havia vencido a primeira etapa. E, assim como no outro triunfo, ele travou grande disputa contra o eslovaco Peter Sagan e obteve a vitória no sprint final, terminando com uma vantagem de poucos metros. Vale lembrar que Sagan venceu a terceira etapa.

"Foi uma etapa muito difícil. Mas soubemos como fazer a diferença. Tive que dar tudo o que tinha porque foi uma final muito equilibrada. Estamos todos da equipe muito felizes porque nós merecemos muito isso", comemorou o colombiano.

Sagan admitiu que seu principal concorrente tem sido mais rápido, mas alertou que nos próximas etapas deve levar vantagem. "Vamos ver. Vou esperar por algum erro dele. Talvez isso possa ser revertido nas próximas disputas nas montanhas. Cada etapa é diferente. Cada prova é diferente", disse.

Apesar da vitória, quem continua com a camiseta amarela, dada ao líder da competição, é o belga Greg Van Avermaet, que terminou a quarta etapa em 16º lugar - ele assumiu a ponta na terça-feira, quando sua equipe, a BMC, venceu a prova de contrarrelógio. O atual campeão, o francês Chris Froome foi o 41° na disputa que contou com a presença de 174 ciclistas.

O alemão André Greipel foi o terceiro colocado na etapa desta terça-feira. Os três primeiros, por sinal, conseguiram se desgarrar do restante do grupo a cinco quilômetros do fim, quando houve um acidente e vários ciclistas foram ao chão.

O quarto lugar da etapa ficou o holandês Dylan Groenewewgen, que terminou à frente do alemão Marcel Kittel. O italiano Andrea Pasqualon foi o sexto, com o norueguês Alexander Kristoff em sétimo. O alemão John Degenkolb foi o oitavo, com o neozelandês Dion Smith em nono. O belga Timothy Dupont fechou a lista dos dez melhores.

A quinta etapa da Volta da França acontecerá nesta quarta-feira, no trajeto entre Lorient e Quimper, de 204,5 quilômetros. A prova acontecerá em terrenos com mais declives, o que deve favorecer Peter Sagan.