Gebrselassie disputará maratona em fevereiro

Considerado o maior fundista de todos os tempos, o recordista mundial Haile Gebrselassie informou nesta quinta-feira que disputará a Maratona de Tóquio, que será disputada em fevereiro do próximo ano. Esta será a sua primeira competição após anunciar sua aposentadoria e, dias depois, desistir da ideia.

O surpreendente anúncio ocorreu logo após a disputa da Maratona de Nova York, no início de novembro, quando abandonou a competição no quilômetro 26 com uma contusão no joelho. Frustrado, ele disse que não voltaria a competir mais. Mas voltou atrás há três dias, alegando que a decisão anterior foi fruto de sua decepção.

"Minha próxima corrida será a Maratona de Tóquio", garantiu Gebrselassie nesta quinta-feira, em seu Twitter, acrescentando que não sente mais dores no joelho. "Corri 90 minutos esta manhã, me sinto muito bem. Não tenho mais dores e posso continuar fazendo o que gosto". Os organizadores da competição japonesa também confirmaram a presença do etíope.

O fundista etíope fez o recorde mundial da Maratona em 2008, em Berlim, com o tempo de 2min03s59, e já ganhou duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, ambas nos 10 mil metros, em Atlanta/1996 e Sydney/2000. Possui ainda oito títulos mundiais, nas distâncias de 1.500 metros, 3 mil, 5 mil e 10 mil metros.