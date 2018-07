Gebrselassie lesiona joelhos e fica fora de maratona

"Temos que esperar para ver como será sua recuperação. Será complicado porque o tratamento da lesão exigirá de quatro a seis semanas", afirmou a porta-voz Marleen Rennings, que não deu detalhes sobre a lesão do atual recordista mundial da maratona.

Em novembro de 2010, Gebrselassie já tinha desistido da Maratona de Nova York por apresentar dores no joelho. Desanimado pela lesão, o etíope chegou a anunciar sua aposentadoria, mas voltou atrás dias depois e se manteve ativo no circuito.

Com 37 anos, o corredor espera disputar os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, que poderia ser a sua despedida do esporte. Considerado um dos maiores da história do atletismo, Gebrselassie é bicampeão olímpico e tetracampeão mundial dos 10 mil metros, além de deter o recorde de 1h03min59s na maratona.