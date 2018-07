Gebrselassie vai correr na Áustria em abril

"Ele vai fazer uma meia maratona, e tentará ultrapassar os corredores de elite da maratona que começarem na frente dele", disse Wolfgang Konrad, organizador da prova austríaca.

Gebrselassie chegou a anunciar a sua aposentadoria após abandonar a Maratona de Nova York, com uma lesão no joelho no mês passado. Oito dias depois, o campeão olímpico e mundial decidiu rever a sua decisão para participar dos Jogos de Londres em 2012.