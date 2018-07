Gegê celebra gol e vitória do Botafogo no clássico: 'Representa muita coisa'

"Fico muito feliz de estar ajudando. O professor Ricardo apostou muito em mim e estou podendo ajudar bastante em campo. Estou tentando focar mais em trabalhar e jogar. Naturalmente, as coisas vão acontecer. Para mim, representa muita coisa. Você marcar no clássico mais antigo do Rio é muito importante. Fico feliz de estar ajudando, fazendo gol e espero ajudar ainda mais", disse nesta quinta-feira.

Foi a sexta vitória do Botafogo no Campeonato Carioca, o que manteve a equipe com 100% de aproveitamento. Além do resultado, a atuação e este ótimo início de temporada foram importantes para uma equipe que acabou de voltar da Série B e segue em busca da reafirmação.

"Acho que fizemos um grande jogo. Foi bastante forte, bastante movimentado. Acho que temos que manter o pé no chão e o foco. Domingo tem um clássico importante e temos que estar preparados", comentou Gegê, já mirando o duelo com o Vasco. "A gente tem que ajudar, né. Marcando, jogando... Dar o máximo para ajudar a equipe a vencer. O Vasco tem uma ótima equipe, jogadores bons, experiência. Vai ser grande jogo e espero que a gente vença."