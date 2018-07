Geisa mira Top 5 no arremesso de peso em 2013

"Quero passar pelo menos um mês competindo na Europa, para conhecer mais as adversárias, e ficar entre as cinco melhores no Mundial de Moscou, a principal competição de 2013", diz a atleta de apenas 21 anos, ainda nova numa prova dominada por atletas que beiram os 30.

Campeã mundial júnior - título que perdeu por doping -, ela mira superar, em 2013, o recorde sul-americano de Elisângela Adriano, que arremessou 19,30m há 12 anos. Para isso, a garota precisa melhorar 28cm sua marca. Algo que não parece difícil para quem pretendia atingir 18,50m em Londres e chegou até 19,02m, melhorando quase dois metros (1,99m) o seu recorde pessoal em 2012.

"Vou investir forte na minha preparação física, mas quero ganhar mais força psicológica para superar de novo as metas. Uma delas é alcançar o recorde sul-americano", conta ela, que não tem o que reclamar do ano que chega ao fim. "A temporada de 2012 foi ótima. Ganhei títulos, fui à final em Londres, superei as minhas expectativas. Estou confiante e treinando forte para o ano que vem."

Com os 19,02 m de Londres, ela garantiu o primeiro lugar no Ranking Sul-Americano de 2012 e o recorde continental sub-23. Atleta do Pinheiros, ela treina com o cubano Justo Navarro no Centro Nacional de Treinamento da CBAt, em Uberlândia (MG). "Ele (Justo) é exigente, não passa a mão na cabeça de ninguém e sempre cobra dedicação", observa a atleta, primeira finalista olímpica do Brasil no arremesso de peso.