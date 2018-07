Genzebe Dibaba e velocista holandesa concorrem a Atleta do Ano da IAAF Com o escândalo de doping na Rússia no centro das atenções, a Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF) tenta tocar sua rotina. Nesta terça-feira, a entidade anunciou as três candidatas ao prêmio de ''Atleta do Ano'' no feminino: a etíope Genzebe Dibaba, a holandesa Dafne Schippers e a polonesa Anita Wlodarczyk.