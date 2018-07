Genzebe Dibaba vai tentar terceiro recorde mundial consecutivo em Estocolmo

É usual que os organizadores de grandes meetings escolham algumas provas para atrair os melhores do mundo e preparem o terreno para a batida de recordes mundiais. Em Estocolmo será a vez de mais uma tentativa de Dibaba, que contará com algumas 'coelhas', que correrão em ritmo forte trechos mais curtos, acelerando a etíope.

Genzebe Dibaba é dona da melhor marca da história em quatro provas em ginásio fechado: 1.500m, 3.000m, 5.000m e 2 milhas - a Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF) não computa recordes nesta última prova. Dentre as distâncias de fundo, só falta Dibaba bater o recorde da 1 milha. A atual recordista é a romena Doina Melinte, que correu a distância em 4min17s14 em 1990.

O meeting de Estocolmo é a terceira etapa do recém-criado Circuito Mundial Indoor da IAAF. A competição já viu a quebra de 16 recordes mundiais em ambiente indoor desde 1990. Fabiana Murer, no salto com vara, será a representante brasileira no evento, competindo contra a campeã mundial Yarisley Silva.