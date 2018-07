George Foreman X Ken Norton

SÃO PAULO - George Foreman completa neste 10 de janeiro 63 anos de idade. Em sua carreira, uma das vitórias mais marcantes foi o nocaute impressionante sobre Ken Norton, em sua segunda defesa de título mundial dos pesos pesados do boxe. O duelo foi em Caracas, na Venezuela.

Norton, que havia feito dois duelos equilibrados com Ali em 1973, caiu três vezes e perdeu no segundo assalto. Foreman iria perder o cinturão na luta seguinte, diante de Muhammad Ali, na histórica luta do Zaire, em outubro de 1974.