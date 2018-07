George Foreman x Ron Lyle

LAS VEGAS - George Foreman havia perdido o título mundial dos pesos pesados para Muhammad Ali, em 1974. Tinha pela frente um adversário muito duro e com uma pegada descomunal, no Caesars Palace, em Las Vegas.

Como era sua caracterísitca, Foreman foi para o ataque e sofreu com a mão dura de Ron Lyle, boxeador que já havia vencido oponentes importantes como Oscar Bonavena e Ernie Shavers. Até com Ali Lyle já havia subido no ringue e dado trabalho. A luta não poderia ser mais emocionante.

Cada pugilista caiu duas vezes e no fim prevaleceu a maior força de Foreman. Com a vitória sensacional, Big George pôde sonhar de novo com o cinturão mundial, mas ele só voltaria a ser seu quase duas décadas depois.