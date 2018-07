Georges St-Pierre anuncia aposentadoria do UFC

SÃO PAULO - Em teleconferência com o presidente do UFC, Dana White, o canadense e campeão dos meio-médios do Ultimate, Georges St-Pierre, afirmou na tarde desta sexta-feira que está se aposentando por tempo indeterminado do evento de lutas mistas mais famoso do planeta.

O campeão teve o resultado de sua última defesa de cinturão contestado no UFC 167. Na opinião do público, que vaiou a decisão no MGM Grand em Las Vegas e do próprio Dana White, a vitória do combate ficou com o americano Johny Hendriks, que deixou o rosto do campeão bastante desfigurado. Na ocasião, Hendricks acabou derrotado por decisão dividida dos jurados, o que provocou indignação dos espectadores.

No fim do combate, o lutador canadense afirmou que iria repensar sua carreira e que não sabia, ao certo, se continuaria competindo. Na entrevista desta sexta, o lutador confirmou que precisa dar um tempo, "já venho lutando há algum tempo em alto nível. São 22 lutas no UFC com muitos eventos e muita pressão. Eu já havia conversado com o Dana, preciso dar um tempo, preciso cuidar de mim."

DECISÃO TOMADA

Perguntado se a decisão de parar havia sido tomada em decorrência de seu último combate, o canadense foi direto, "aconteceu há algum tempo, já sabia que isso ia acontecer. Eu penso nisso constantemente e a decisão foi tomada antes do UFC 167. Estou carregando um peso grande nos ombros. Preciso manter o meu equilibrio mental, é uma decisão mais emocional. Fisicamente estou 100%, mas preciso desse tempo. Preciso levar uma vida normal para poder voltar a lutar."

St-Pierre afirmou que não vai parar de treinar, apenas de competir com tanta frequência em alto nível. "Vou continuar lutando e melhorando. Preciso mudar algumas coisas, preciso viver uma vida normal. A pressão das competições é muito grande e se eu voltar um dia, prometo que vou estar melhor do que nunca! Eu não sei o que vai acontecer. Talvez volte um dia, talvez não. Eu não quero fazer ninguém me esperar. Se for acontecer, vai ser no meu tempo. Eu amo o meu esporte!", disse.

"Eu nunca me coloquei como vitima de nada! Eu escolhi fazer isso. E agora escolhi que não quero mais fazer. É a minha vida. É muita pressão nos meus ombros há bastante tempo. As pessoas não entendem tudo o que envolve lutar neste nível."

Ele disse ainda que sua vida não tem sido saudável nos últimos anos pela quantidade de eventos e promoções do UFC. "É completamente insano! São todos os dias da minha vida. Estou tentando fugir um pouco dessa pressão. Se eu voltar, quero voltar mais forte. Mas não sei se isso vai acontecer, será a minha decisão!"

DANA

O chefão do UFC, Dana White, mostrou-se mais maleável em relação às declarações do canadense dadas logo após o combate contra Hendricks. "Eu concordo com Georges. Isso é luta! Você precisa estar 100% fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Exige muita pressão! Ele ama o seu trabalho, os treinos, mas precisa desse tempo. Precisa estar mentalmente focado para continuar lutando e competindo nesse nível. Nós sabíamos que estava acontecendo alguma coisa. Ele é e sempre foi um cara 100% profissional".

Dana acredita que a parada na carreira do campeão não será definitiva e ressaltou a importância do atleta para a modalidade. "O problema dele não é dinheiro. Ele tem muito dinheiro. Ele pode parar para sempre se quiser. Mas eu acredito que ele ainda volta! A história ainda não acabou. A importância desse cara no esporte é muito grande! Não só no Canadá nem nos Estados Unidos, mas no mundo!"

O presidente da franquia ainda garantiu a disputa do cinturão entre Jhony Hendricks e Robbie Howard para 15 de março de 2014, em Dallas, Texas, EUA. No evento, também será disputado o cinturão dos meio-pesados entre Jon Jones e o brasileiro Glover Teixeira.