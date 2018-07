Georges St-Pierre aposta em Weidman contra Anderson Silva no UFC 162

SÃO PAULO - Ainda faltam mais de três meses para Anderson Silva voltar a pisar no octógono, na luta contra Chris Weidman, no UFC 162, em Las Vegas, mas as apostas dos fãs e de outros lutadores nos vencedores já começaram.

Protagonista do evento do próximo sábado, o canadense Georges St-Pierre resolveu ir contra a maioria e disse, em entrevista ao SportsNet, que acredita em uma arrebatadora vitória do norte-americano sobre Spider.

"Quando eu vejo meu amigo Chris Weidman treinando, eu acredito que ele vai vencer o Anderson. Será uma luta ruim para Silva, muito ruim", disse o campeão dos meio médios.

As apostas de St-Pierre não pararam por aí: "Ele (Weidman) vai finalizar o Anderson Silva. Eu acho que a luta não será muito longa. As pessoas ficarão chocadas."

Georges St-Pierre e Chris Weidman costumam treinar juntos em Nova York. A proximidade entre os dois também explica as alfinetadas do canadense no brasileiro.

"Anderson Silva é esperto, porque Weidman está há muito tempo sem lutar, por causa da lesão. Ele esperou este momento para aceitar lutar contra ele. Por isso, Chris precisa saber que está bem preparado para este duelo", provocou GSP, fazendo referência à demora de Spider para aceitar a luta contra o norte-americano.

O combate entre Anderson Silva e Chris Weidman está marcado para ocorrer em Las Vegas, em 6 de julho deste ano, durante o feriado da Independência dos Estados Unidos. Já Georges St. Pierre coloca seu cinturão em jogo contra Nick Diaz neste sábado, no UFC 158.