Georgette destaca evolução de promessas da ginástica

"Os treinos foram muito bons. Sempre podemos notar uma evolução, pois o grupo está ficando cada vez mais forte para as próximas competições. Quanto a nossa nova geração, elas estão se preparando muito bem. A Flávia e a Rebeca, por exemplo, seguem progredindo bastante", comentou.

As duas só vão pode começar a competir entre as adultas quando tiveram 16 anos e, por enquanto, mostram força nas competições de base. Rebeca, formada pelo Flamengo, está entre as convocadas para disputar os Jogos Olímpicos da Juventude, entre os dias 16 e 28 de agosto, em Nanquim, na China.

Antes, porém, deve participar do Campeonato Brasileiro, em 29 de julho e 3 de agosto, em Aracaju. A meta da ginástica artística feminina para 2014, porém, é ficar entre as 24 primeiras por equipes no Mundial de Nanning, na China, em outubro, e seguir com chances de levar time completo aos Jogos do Rio/2016.

"Além disso, vamos buscar ser finalistas no individual geral e em dois aparelhos, que são o salto e o solo (com Jade Barbosa e Daniele Hypolito). Se cumprirmos essas metas, teremos um 2015 com muito mais condições de resultados ainda melhores, principalmente com a entrada da Flávia e da Rebeca na equipe adulta", explicou Georgette.