Geromel treina e Roger espera regularização de Edílson para definir o Grêmio

O Grêmio não informou o motivo do breve afastamento de Geromel, mas ele teria sido poupado por desgaste muscular. Werley chegou a treinar entre os titulares e poderia fazer sua estreia na temporada, mas o titular da posição está de volta e será novamente o líder do sistema defensivo do time no domingo.

Roger comandou uma atividade técnica e tática dividindo o elenco em três times, com foco na marcação por pressão. Com a entrada de Geromel no time titular, o treinador deve repetir a escalação que empatou com o Corinthians por 0 a 0 na estreia do Brasileirão.

A única dúvida é Edílson. Recém-contratado, o lateral ainda precisa ter o nome regularizado junto à CBF. Se isso acontecer, deve ganhar a vaga de Ramiro pelo lado direito. Assim, o Grêmio deve entrar em campo com: Marcelo Grohe; Ramiro (Edílson), Pedro Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon e Giuliano; Luan, Bolaños e Bobô.