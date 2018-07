O futebol americano sempre teve torcedores fanáticos espalhados pelo Brasil. Nos últimos anos, o sucesso entre o público tem alçado o esporte como possível nova sensação no País. Segundo pequisa do IBOPE Repucom, de 2013 para o ano passado a quantidade de fãs da modalidade triplicou, ao passar de 1,2% para 3,6% da população nacional, parcela que representa cerca de 3,3 milhões de interessados.

A história de outros esportes mostra que alguns fatores são determinantes para gerar o interesse do público e o futebol americano vem seguindo a lista rigorosamente: número mínimo de praticantes, gestão profissional na confederação brasileira, investimento público ou privado, atleta postulante a ídolo ou precursor na modalidade e paixão pela modalidade. Essa receita foi iniciada em 2011 e começa a colher frutos nos últimos meses.

De acordo com Guto Sousa, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), é necessário um crescimento sustentável para o esporte ser mantido no País e isso só será possível com algumas mudanças. "O esporte pode se tornar uma opção para o torcedor brasileiro, mas antes precisa fincar o seu espaço e isso só será possível com investimento na base e na formação de atletas, árbitros, técnicos e gestores", diz.

Se o crescimento acontece vagarosamente, os primeiros resultados já são visíveis desde que a gestão profissional da CBFA foi implantada. No começo do ano, pela primeira vez na história, a seleção brasileira de futebol americano garantiu vaga na Copa do Mundo do esporte, após derrotar a seleção do Panamá. O time será debutante no torneio que acontece em julho, em Ohio, nos Estados Unidos.

"Iremos participar de uma Copa do Mundo pela primeira vez, então é claro que temos de ter os pés no chão. Nossa grande expectativa é fazer jogos duros, e eventualmente conseguir estar numa semifinal, o que significa terminar em primeiro do nosso grupo na primeira fase (à frente da França, Austrália e Coreia do Sul)", deseja o dirigente na primeira oportunidade no torneio.