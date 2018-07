Giants superam Royals, fecham série em 4 a 3 e são campeões da MLB

O San Francisco Giants é o grande campeão da Major League Baseball. A equipe californiana venceu o Kansas City Royals por 3 a 2 na casa do adversário nesta quarta-feira e fechou a série decisiva em 4 a 3, garantindo o oitavo título da liga norte-americana de beisebol na história da franquia.

Um dos mais tradicionais times da MLB, os Giants tiveram que suar a camisa para confirmar o seu favoritismo e ser campeão. Depois de ter a chance de fechar a série final na terça-feira e ser arrasado em casa pelo placar de 10 a 0, a equipe teve que se superar e contou com uma grande atuação do arremessador Madison Bumgarner, que não deu chances para os rebatedores dos Royals na reta final do jogo garantiu o título para San Francisco, sendo, posteriormente, eleito o MVP das finais.

A conquista coloca os Giants em um seleto hall no mundo do beisebol e, com oito conquistas da MLB, está entre os cinco maiores campeões, ao lado de Boston Red Sox, Oakland Athletics, St. Louis Cardinals e do New York Yankees, maior campeão da liga, com 27 conquistas.

CONFUSÃO NAS RUAS