Giants 'varre' Tigers, faz 4 a 0 e conquista sétimo título da MLB

DETROIT - O San Francisco Giants conquistou seu sétimo título da MLB, principal campeonato de beisebol do mundo, na noite do último domingo, ao vencer o Detroit Tigers por 4 a 3, no jogo 4 da decisão, disputado em Detroit. Com isso, o time californiano fechou a série melhor de 7 partidas da World Series com surpreendente facilidade, em 4 a 0, "varrendo" o adversário.

O título ainda reafirma o bom momento recente do Giants, que havia conseguido sua última conquista há apenas dois anos, em 2010. As outras aconteceram em 1905, 1921, 1922, 1933 e 1954. Já o Tigers viu seu jejum aumentar e não levanta um troféu da MLB desde 1984.

A "varrida" do Giants surpreende pela boa campanha que vinha fazendo o Tigers, que eliminou o poderoso New York Yankees na final da Liga Americana também com uma "varrida", em 4 a 0. Já o time de San Francisco chegou à decisão da MLB após vencer os atuais campeões Saint Louis Cardinals na decisão da Liga Nacional.

Após três vitórias com certa tranquilidade nas três partidas iniciais, o Giants finalmente teve trabalho no último domingo e o quarto triunfo só foi decidido na décima entrada, após empate por 3 a 3 nas nove entradas regulamentares. Foi aí que o venezuelano Marco Scutaro conseguiu uma rebatida que impulsionou a corrida decisiva de Ryan Theriot.

Logo depois da partida, o terceira base Pablo Sandoval foi anunciado como Jogador Mais Valioso (MVP, na sigla em inglês) da decisão, principalmente por seu desempenho histórico no jogo 1 da série, quando o Giants venceu por 8 a 3. Na ocasião, ele bateu três home runs, igualando o recorde das lendas Babe Ruth, Reggie Jackson e Albert Pujols em jogos de World Series.