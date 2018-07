Gideoni fecha primeira dia na liderança do Omnium no ciclismo de pista A medalha de bronze conquistada na prova de velocidade por equipes no masculino não foi a única boa notícia do primeiro dia de competições do ciclismo de pista nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Após a realização de três das seis provas do omnium (uma espécie de pentatlo da modalidade), Gideoni Monteiro é o líder.